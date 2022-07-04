استشهاد مدنيين اثنين في عملية إنزال للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

دير الزور-سانا

استشهد مدنيان خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن طائرات حوامة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإنزال ترافقت بإطلاق للنار بشكل كثيف وذلك ضمن سياسة الاحتلال الأمريكي بالتضييق على الأهالي في المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة بالتعاون مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها تستهدف منازل المدنيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتقوم ببث حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency