5000 خط هاتفي… أضرار العاصفة في اللاذقية وأعمال الإصلاح متواصلة

اللاذقية-سانا

تواصل الورشات الفنية في فرع اتصالات اللاذقية عبر مراكزها الهاتفية إعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الهوائية المتضررة بفعل العاصفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً والتي تسببت بأضرار كبيرة في الأعمدة والشبكات الهاتفية نجم عنها انقطاع الاتصالات عن عدد من المشتركين ولا سيما في مناطق بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح مدير عام فرع اتصالات اللاذقية المهندس أحمد حايك في تصريح لمراسلة سانا أن عدد الخطوط المتضررة جراء العاصفة بلغ نحو 5000 خط هاتفي في كل من عين البيضا- كرسانا- الشاطئء- القنجرة- بللوران- زغرين- عين التينة- الصليب- البهلولية- الجندرية- تشرين وكسر 70 عموداً إضافة إلى 150 عموداً مائلاً يحتاج إلى تقويم وأضرار في بعض ألواح الطاقة الشمسية المغذية للوحدات الضوئية.

وأشار حايك إلى أن الشركة تمكنت من إعادة الخدمة لـ800 مشترك في مركز اتصالات عين البيضا بعد إصلاح الأضرار كما استكملت عمليات تركيب وتثبيت وتوصيل عدد من العلب الهاتفية بسعة 20 خطاً في منطقة عين البيضا وتمديد وتوصيل كبلين هاتفيين في المنطقة نفسها أحدهما بسعة 100 خط هاتفي والآخر بسعة 110 خطوط.

وفي قرية مشقيتا التابعة لمركز اتصالات عين البيضا قامت العناصر الفنية بتثبيت كبل هاتفي بسعة 100 خط وانتهت من تثبيت عدة كوابل على الأعمدة المخصصة لها بقرية الكنيسات التابعة للمركز نفسه إضافة إلى إصلاح أعطال هاتفية في كل من قرى عين البيضا والجوزية والقلوف.

وأشار حايك إلى أن هناك متابعة يومية وضمن برنامج تنفيذي وزمني مكثف لإعادة الاتصالات وإصلاح جميع الأضرار المتبقية بعد أن قامت الوزارة والشركة بتأمين جميع المستلزمات الفنية اللازمة للعمل من كوابل هاتفية معلقة وأعمدة خشبية من مستودعات الشركة مباشرة ونقلها إلى مواقع العمل واستنفار جميع الآليات الهندسية والعناصر الفنية حتى إعادة جميع الاتصالات المتضررة قبل عطلة عيد الأضحى.

منال عجيب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency