انطلاق تدريبات القوس والسهم بمركز ملعب الباسل باللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت تدريبات القوس والسهم بمركز ملعب الباسل التدريبي في اللاذقية مؤخراً بمشاركة 25 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية ضمن برنامج زمني محدد تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

مدرب منتخب اللاذقية فادي أخرس قال في تصريح لـ سانا إنه انضم للتدريبات لاعبون ولاعبات معظمهم من أصحاب الإنجازات أبرزهم خلود فاروسي وهديل السعيد وخضر جليكو وعلي محلا ومايا اخرس إلى جانب مجموعة من المواهب الواعدة وذلك ضمن حصص تدريبية أسبوعية لكل فئة على حدة.

وأضاف أخرس: سنقيم مستوى اللاعبين واللاعبات لاحقاً من أجل انتقاء الأفضل من بينهم لتشكيل منتخب اللاذقية الذي سيشارك في بطولة الجمهورية للمراكز التدريبية للفئات العمرية الصغيرة أواخر الشهر الجاري في حلب مبيناً أنه يجري العمل حالياً على إعداد منتخب المحافظة بجميع الفئات العمرية لمختلف مسافات الرمي استعداداً للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة المقررة في أيلول القادم باللاذقية.

ولفت أخرس إلى أن اللعبة شهدت تطوراً ملحوظاً في اللاذقية خلال السنوات الماضية نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر التدريبي والفني والمشرفون عليها في المحافظة إضافة إلى التزام اللاعبين واللاعبات بالخطة التدريبية والتي أوصلتهم إلى منصات التتويج محلياً وخارجياً.

نبيل علي

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