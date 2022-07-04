نائب في الدوما يطالب بإعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية

موسكو-سانا

طالب النائب في مجلس الدوما الروسي عن حزب روسيا الموحدة أوليغ موروزوف باعتبار الولايات المتحدة دولة إرهابية.

وفي حديث لوكالة سبوتنيك شدد موروزوف على “ضرورة المطالبة بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لإعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية”.

وتعليقاً على قيام قمر صناعي أمريكي بتصوير مدينة بلغورود الروسية قبل 3 أيام من تعرضها لقصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية قال موروزوف “إن قيام الولايات المتحدة بتسليم المعلومات التي استخدمت للقصف على المدينة الروسية إلى أوكرانيا يعني المشاركة في العدوان ضد روسيا والقيام بالعمل الإرهابي”.

وكانت القوات الأوكرانية أطلقت في ليلة الـ3 من الشهر الجاري 3 صواريخ من طراز “توتشكا أو” على مدينة بلغورود ودمرها الدفاع الجوي الروسي في الجو ولكن حطام أحدها ألحق أضراراً بدور سكنية في المدينة وقتل 4 أشخاص.

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