الأسير الفلسطيني رائد ريان يواصل إضرابه لليوم الـ 89

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 89 احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة الأسرى والمحررين قولها في بيان اليوم إن ريان المحتجز في معتقل الرملة يعاني من نقص حاد في الوزن ونقص في السوائل والفيتامينات والبروتينات وحالات من الدوار والتقيؤء ويتنقل على كرسي متحرك ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت فيما تواصل سلطات الاحتلال تعنتها وترفض الإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان أول أمس المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج عنهم وفي مقدمتهم المضربون عن الطعام والمرضى والأطفال.

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