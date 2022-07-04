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موسكو: العثور على وثائق تثبت تواصل موظفي منظمة الأمن والتعاون مع الأمن الأوكراني

2022-07-04

موسكو-سانا

عثر الحرس الوطني الروسي على وثائق تثبت تواصل موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الأمن الأوكراني ما يؤكد مجدداً قيام البعثة بأنشطة استخباراتية لصالح نظام كييف وبعض دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان اليوم لوزارة الدفاع لروسية إنه “وخلال تفتيش القصر الفاخر الذي يملكه الرئيس السابق لمديرية جهاز الأمن الأوكراني في خيرسون الجنرال فياتشيسلاف سافتشينكو تم العثور على وثائق تعود إلى فريق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العامل في أوكرانيا ومنها يتبين أن ممثلي هذه البعثة الأجنبية تواجدوا في خيرسون وتمتعوا برعاية سافتشينكو الشخصية فيما أكد شهود عيان أن موظفي المنظمة كانوا يزورون بشكل دوري القصر المذكور”.

وتم العثور بين تلك الوثائق على مخططات مرسومة باليد لمواقع انتشار وحدات الجيش الروسي في القرم ومقاطعات روستوف وسمولينسك وبلغورود وفورونيج.

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