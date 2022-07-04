كاريس أبو فاعور.. موهبة صاعدة في رياضة الكاراتيه

السويداء-سانا

نجحت اللاعبة كاريس أبو فاعور بترك بصمة واضحة ولفت الأنظار إليها في لعبة الكاراتيه من خلال نتائجها المميزة ببطولات الجمهورية كإحدى المواهب الرياضية في فترة لم تتعد العام.

كاريس قالت في حديثها لسانا إنها توجهت لرياضة الكاراتيه كونها تحبها فوجدت فيها فائدة كبيرة من الناحية البدنية والمعنوية كما عززت لديها ثقتها بنفسها وروح المنافسة وأسهمت بتقوية شخصيتها.

وبينت كاريس أن شغفها باللعبة يدفعها للتدريب المستمر بحيث لا تكتفي بحصتين تدريبيتين مع نادي العربي أسبوعيا حيث تلجأ لتنفيذ حركات وتمارين تطبقها في منزلها بشكل يومي وفق توجيهات مدربها علاء زين الدين.

وأشارت كاريس إلى أنها تحرص بشكل دائم للبحث في مختلف التفاصيل المتعلقة برياضة الكاراتيه ومشاهدة الفيديوهات على شبكة الانترنت والاطلاع على تجارب كبار اللاعبين بما يخدم تطوير مستواها وتحقيق طموحاتها في تمثيل المنتخب الوطني بالمحافل الدولية وحصد البطولات .

ووفقاً للمدرب علاء زين الدين فإن كاريس لاعبة موهوبة ومستواها جيد جداً تطور خلال فترة زمنية قصيرة لافتاً إلى أنه رغم قصر عمرها التدريبي نجحت خلال العام الحالي وفي أول مشاركة لها في بطولة أندية الجمهورية بالفئة العمرية تحت 10 سنوات بتحقيق المركز الثاني في القتال الفردي والمركز الثالث في الكاتا الفردي والجماعي.

ولفت زين الدين إلى أن كاريس لاعبة ذكية وطموحة وتسعى دائما للفوز كما تحظى بدعم أسرتها مؤكداً أهمية الاستمرار بمتابعتها وتوفير المزيد من الدعم والاهتمام بها للوصول إلى مرحلة متقدمة في ميدان هذه الرياضة.

عمر الطويل

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