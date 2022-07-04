الاحتلال الأمريكي ينقل 55 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في العراق

الحسكة-سانا

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بأطنان من النفط السوري المسروق من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي في منطقة اليعربية.

وقالت مصادر محلية لمراسلة سانا إن رتلاً مؤلفاً من 55 صهريجاً لقوات الاحتلال الأمريكي محملاً بالنفط السوري المسروق خرج على دفعات إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة.

ونقل الاحتلال الأمريكي في السادس عشر من الشهر الماضي رتلاً من 42 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى قواعده في الأراضي العراقية.

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