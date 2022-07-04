SCS-NET
الشريط الأخباري

الاحتلال الأمريكي ينقل 55 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في العراق

2022-07-04

الحسكة-سانا

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بأطنان من النفط السوري المسروق من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي في منطقة اليعربية.

وقالت مصادر محلية لمراسلة سانا إن رتلاً مؤلفاً من 55 صهريجاً لقوات الاحتلال الأمريكي محملاً بالنفط السوري المسروق خرج على دفعات إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة.

ونقل الاحتلال الأمريكي في السادس عشر من الشهر الماضي رتلاً من 42 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى قواعده في الأراضي العراقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

عناصر من الجيش يعترضون رتل آليات عسكرية للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي

الحسكة-سانا اعترض عناصر من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved