مادورو يكشف عن مخططات كولومبية لاستهداف النظام الكهربائي في فنزويلا

كاراكاس-سانا

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن كولومبيا كانت تخطط لهجمات ضد النظام الكهربائي وشخصيات من حكومة بلاده.

وقال مادورو خلال حفل أقيم في العاصمة كاراكاس: إن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوكي رغم عجزه وكراهيته يريد الانتقام من فنزويلا ولهذا السبب يجب أن نحافظ على حذرنا داعياً القوات المسلحة لبلاده إلى رفع مستويات التأهب لمواجهة التهديدات المحتملة.

وكان الرئيس الكولومبي الجديد المنتخب غوستافو بيترو أعرب عن استعداد بلاده لإعادة فتح الحدود بين بلاده وفنزويلا بعد إغلاقها وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2019 عندما أيدت كولومبيا برئاسة دوكي إعلان زعيم المعارضة السابق خوان غوايدو تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

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