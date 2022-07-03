فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث تشارك في الفعاليات الثقافية بمعرض الزهور

دمشق-سانا

أحيت فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث بقيادة الموسيقي صلاح قباني أمسية موسيقية قدمت من خلالها مجموعة غنية من الموشحات والقدود الحلبية ومعزوفات متنوعة وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المقامة على هامش معرض الزهور على خشبة المسرح الروماني في حديقة تشرين.

كما قدمت فرقة عمو سعيد مسرحية علي بابا للفنان سعيد عطايا الذي بين في تصريح لمراسل سانا أن الهدف الرئيس من العروض المقدمة هو إيصال رسالة ومعلومة مفيدة ضمن إطار كوميدي وتربوي هادف ومحبب لدى الأطفال.

وشارك الفنان نزار البدين مع شخصياته الكرتونية الأطفال وأهاليهم بجو مفعم بالبهجة والفرح ورسم السعادة والضحكة على وجوههم.

وفي الختام حظي جمهور المسرح الروماني بفرصة مشاهدة الفيلم السوري نجمة الصبح من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج جود سعيد ويعالج الفيلم قصص مخطوفات سوريات تعرضن للتعذيب خلال سنوات الحرب مسلطاً الضوء على معاناتهن بصيغة سينمائية إضافة لعرض مجموعة من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحرب والقصص التي عاشها السوريون خلالها.

ويشارك في الفيلم كل من الممثلين رنا جمول ولجين اسماعيل ومأمون الخطيب ومحمد الأحمد وحسين عباس ويوسف المقبل وكرم الشعراني وناديا صدقي.

هادي عمران

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