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آية الرحية تحرز ذهبية سباق 400م حواجز وآية أسبر فضية رمي الرمح في بطولة غرب آسيا بألعاب القوى

2022-07-03

بيروت-سانا

أحرزت لاعبة منتخب سورية بألعاب القوى آية الرحية الميدالية الذهبية في سباق 400م حواجز في بطولة غرب آسيا بألعاب القوى للشباب والشابات التي افتتحت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي مسابقة رمي الرمح ظفرت اللاعبة آية أسبر بالميدالية الفضية رغم المنافسة القوية من لاعبات المنتخبات المشاركة.

وكان منتخبنا أحرز في وقت سابق  اليوم ميداليتين “ذهبية وفضية” عبر اللاعبين صدام النامس ويوسف علبي في سباق 10 كم مشي ليصبح رصيد منتخبنا أربع ميداليات ذهبيتين وفضيتين .

هناء صقور

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