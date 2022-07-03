مجلس مدينة درعا يحدد مكان تجمع فعاليات وألعاب الأطفال خلال عيد الأضحى المبارك

درعا-سانا

حدد مجلس مدينة درعا مكان تجمع فعاليات وألعاب الأطفال خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري لمراسل سانا اليوم أن فعاليات وألعاب الأطفال تتوزع في شارع سوق الشهداء الممتد من دوار ساحة 16 تشرين في الجانب الجنوبي حتى مبنى فرع السورية للاتصالات والرصيف المحاذي لتجمع مدارس “أبو نبوت-المحطة الأولى” مقابل مجمع اليمامة التجاري في حي الكاشف وشارع غربي حديقة السبيل مقابل مطعم الرحمة والحديقة الواقعة غرب جامع الرحمن في ضاحية الشهيد باسل الأسد.

ودعا العمري أصحاب الفعاليات والراغبين بوضع الألعاب في الأماكن المحددة أعلاه إلى مراجعة مجلس المدينة لتحديد وحجز المكان ومساحة الأشغال اللازمة على أن تكون الألعاب في جاهزية تامة من ناحية الأمان والسلامة.

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