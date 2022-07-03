استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية أردوغان

أنقرة-سانا

كشف استطلاع رأي جديد حول الانتخابات التي ستشهدها تركيا العام المقبل تراجع شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان متوقعاً خسارته الانتخابات أمام أربعة مرشحين محتملين.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة متروبول للأبحاث ونشرت نتائجه صحيفة زمان التركية إلى أن أردوغان خسر أمام عمدة أنقرة منصور يافاش وعمدة مدينة اسطنبول أكرم إمام أوغلو وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

ووفقاً للاستطلاع حصل أردوغان على 35.6 من الأصوات بينما حصل يافاش على 54 كما حصل أردوغان على 37.7 صوتاً مقارنة مع إمام أوغلو 51.7 من الأصوات ونال أردوغان 38.8 بالمئة من الأصوات أمام أكشنار الذي حصل على 48 بالمئة منها وحصل أردوغان على39.8 بالمئة مقابل 46.1 حصل عليها كيليتشدار أوغلو.

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