روسيا تحذر نظام كييف من الاستمرار بقصف مواقع مدنية على أراضيها

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية نظام كييف ورعاته الغربيين من الاستمرار بقصف مواقع مدنية على الأراضي الروسية معتبرة أن الغاية من هذا القصف استفزاز روسيا.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم: “هدف نظام كييف هو ضرب مناطق سكنية في المدن بأسلحة غير موجهة ونحن ندرك أن هذه التصرفات يتم تنسيقها مع الرعاة الغربيين وتهدف إلى دفعنا لشن ضربات انتقامية من النوع نفسه ثم استغلالها لتصعيد الهيستيريا المعادية لروسيا”.

وأضافت: “لقد امتنعنا حتى الآن عن اتخاذ مثل هذه الخطوات لكننا سنتابع التطورات عن كثب وأولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة يجب أن يدركوا أنه إذا استمرت الاستفزازات فلن يفلتوا من العقاب”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ “توتشكا أو” ذات ذخائر عنقودية وطائرات دون طيار مفخخة على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين.

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