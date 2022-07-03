تكريم 67 سيدة اجتزن دورة محو الأمية

دمشق-سانا

تحت عنوان “سورية بلا أمية” كرمت مؤسسة المرأة الأمة اليوم 67 سيدة من الناجحات في دورة محو الأمية وذلك في المركز الثقافي العربي بالعدوي.

وتضمن حفل التكريم الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الثقافة وعدد من الجمعيات في دمشق كلمات لمجموعة من السيدات الخريجات إضافة إلى عرض فيديو عن مراحل دراستهن خلال الدورة وفقرات غنائية وفنية وتوزيع لشهادات التخرج على المستفيدات.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير مديرية تعليم الكبار في الوزارة بسام ديوب أن الوزارة بالتعاون مع المجتمع المحلي تقوم بعدة دورات في جميع المحافظات هدفها القضاء على الأمية في سورية مشيراً إلى وجود برنامج تعليمي مجاني دائم يتم العمل به في جميع المراكز الثقافية في مجال محو الأمية حيث تكون مدة الدورة الأولى 6 أشهر إضافة إلى دورة تمكين ثانية مدتها 3 أشهر.

من جهتها لينا الرفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة “المرأة الأمة” بينت أن السيدات المكرمات اتبعن دورات لمدة عام على مستويين لافتة إلى أن انطلاق المشروع كان في عام 2018 حيث يتم تخريج دورة في كل عام وأن عدد السيدات المستفيدات من برامج التدريب منذ انطلاق المؤسسة وصل إلى 965 سيدة.

بدورها خلود شيخ الحدادين مديرة مشروع “لا للأمية” في المؤسسة قالت “إن المشروع يقوم على مرحلتين الأولى هي التحرر من الأمية واتقان الكتابة والقراءة بشكل جيد والثانية دراسة جميع المواد في المنهاج الدراسي المعتمد” مشيرة إلى أن الفئات العمرية المستهدفة من المشروع هي من عمر الـ 15 إلى 75 سنة وأن خطة المؤسسة هي تهيئة المستفيدات لمراحل الدراسة المتقدمة.

هدية علي ذات الـ 58 عاماً التي حصلت على شهادة محو الأمية بينت أنها أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الأشخاص المحيطين بها إضافة إلى وسائل النقل والأجهزة التكنولوجية بينما رأت علياء واكيم أن تعلمها القراءة والكتابة سيسهم في متابعة تدريس أبنائها مستقبلاً وينعكس على تحصيلهم العلمي بشكل أفضل.

يشار إلى أن مؤسسة “المرأة الأمة” التي تأسست عام 2018 مؤسسة تنموية غير ربحية تهتم بقضايا المرأة وتقدم مجموعة من برامج التدريب والتمكين والتوعية الصحية للسيدات المستفيدات منها.

مهند سليمان

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