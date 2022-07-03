بوزكوفا تنهي مغامرة الفرنسية غارسيا في لندن وتصل الدور ربع النهائي

لندن-سانا

تأهلت التشيكية المصنفة 66 عالمياً ماري بوزكوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون لتنس السيدات ثالث البطولات الكبرى والمقامة في لندن على الملاعب العشبية.

وجاء تأهل بوزكوفا عقب فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 44 عالمياً بمجموعتين دون رد بنتيجة 7/ 5 و6/ 2 في وقت لم يتخط الساعتين، وكانت الفرنسية قد حققت بطولة باد هامبورغ قبل مشاركتها في ويمبلدون.

وهذه هي أفضل نتيجة للاعبة التشيكية في بطولات الغراند سلام ككل، فيما كانت الفرنسية قد بلغت ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في العام 2019، كما أنها وصلت للتصنيف الرابع عالمياً في وقت سابق.

من جانب آخر تأهلت الألمانية تاتيانا ماريا لذات الدور بعد فوزها على اللاتفية يلينا أوستوبينكو بمجموعتين لواحدة 5/ 7 و7/ 5 و 7/ 5، فيأبرز مفاجآت اليوم، لتلاقي مواطنتها جول نيمير التي تفوقت على البريطانية هيذر واتسون 6/ 2 و6/ 4، وهذه أفضل نتيجة في البطولات الكبرى لكلا اللاعبتين.

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