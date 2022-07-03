آلاف الخدمات المنجزة منذ بداية العام عبر 71 مركز خدمة مواطن في المحافظات

دمشق-سانا

تقدم مراكز خدمة المواطن الـ 71 الموزعة على المحافظات العديد من الخدمات المتعلقة بثبوتيات السجل المدني والعقاري والعدلي والمؤقت إضافة إلى الرخص الإدارية والتي تجاوزت أعدادها الآلاف منذ بداية العام حتى الشهر الماضي.

رئيسة دائرة المعلوماتية المهندسة نسرين بلال في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن إجمالي الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة بدمشق منذ بداية العام الحالي حتى بداية شهر حزيران المنصرم بلغ أكثر من 160 ألف معاملة للسجل المدني وأكثر من 40 ألف معاملة للسجل العدلي وأكثر من 45 ألف معاملة للسجل العام للعاملين و10 آلاف معاملة للسجل المؤقت و5 آلاف للمصالح العقارية و650 للرخص الإدارية و8 آلاف لخدمات عقود الإيجار و3500 معاملة لخدمات التنظيم والتخطيط العمراني.

ووفق بلال تجاوزت الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة بحمص مئة ألف معاملة للسجل المدني و35 ألفاً لمثيلاتها في مراكز الخدمة بمحافظة حماة و65 ألفاً في مراكز ريف دمشق إضافة إلى خدمات السجل العدلي والسجل العام للعاملين والسجل العقاري وخدمات تصديق الوثائق من وزارة الخارجية والمغتربين وخدمات السجل المؤقت والرخص الإدارية وخدمات التنظيم والتخطيط العمراني.

وبينت بلال أن إجمالي الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي بلغ حتى بداية أيار الماضي 42 ألف معاملة تتنوع بين بيان قيد عقاري ومساحي وبيان ملكية لافتة إلى أن العمل جار على تجهيز مجمل المراكز بمنظومة الطاقة الشمسية أسوة بمراكز الخدمة الموزعة في دمشق وحماة وغيرها لتتمكن من تقديم خدمة مستمرة والتوسع في إحداث المزيد منها في باقي المحافظات.

وتتوزع مراكز الخدمة وفق رئيسة دائرة المعلوماتية إلى 15 مركزاً في دمشق و7 في ريف دمشق و3 في حلب و6 في حماة و4 في اللاذقية و7 في طرطوس ومركزين في دير الزور و17 في حمص و4 في السويداء و4 في درعا ومركزين في القنيطرة.

وخلال العام الماضي قدمت مراكز الخدمة في محافظة دمشق أكثر من 880 ألف خدمة منها 500 ألف معاملة للسجل المدني و120 ألف معاملة للسجل العدلي و110 آلاف معاملة للسجل العام للعاملين.

سفيرة إسماعيل

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