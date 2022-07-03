صرف الدفعة الثانية من أثمان قمح إكثار البذار في السويداء بقيمة 286 مليون ليرة

السويداء-سانا

بدأ المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء اليوم صرف قيم الدفعة الثانية من أثمان القمح المسلم من قبل المزارعين لفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأوضح مدير المصرف المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن قيمة الدفعة تبلغ 286 مليون ليرة سورية وتضاف إلى الدفعة الأولى التي صرفت بقيمة تجاوزت 300 مليون ليرة مبيناً أن صرفها يتم استناداً للجداول الواردة من مؤسسة إكثار البذار بأسماء المزارعين المستفيدين منها وذلك بعد اقتطاع الدين المستحق عليهم تجاه المصرف في حال وجوده.

من جهة ثانية يواصل فرع المصرف الزراعي وفقاً لحديفة صرف أثمان القمح المسلم من قبل المزارعين لمركز استلام الحبوب مبيناً أن قيمة المبالغ المصروفة وصلت إلى نحو 700 مليون ليرة وذلك بشكل ميسر ودون تأخير.

وحول كمية القمح الإكثاري التي تم استلامها من مزارعي السويداء بينت مديرة فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالمحافظة المهندسة سلاف السعد أنها وصلت لغاية تاريخه إلى نحو 361 طناً لافتة إلى الاستمرار بعمليات الاستلام وتحويل الأثمان للمصرف الزراعي لصالح الفلاحين تباعاً.

أما كمية القمح الموردة للمؤسسة السورية للحبوب في المحافظة فبلغت 700 طن حتى الآن وفق مدير مكتب المؤسسة بالسويداء المهندس يوسف وهبي مشيراً إلى أن العمل مستمر في استقبال المزارعين لتسليم محصولهم من القمح المشول ضمن مركز المزرعة والدوغما في موقع مطحنة أم الزيتون.

ويتجاوز إجمالي المساحات القابلة للحصاد بالسويداء للموسم الحالي أكثر من 70 ألف دونم.

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