خلال النصف الأول من العام الحالي.. تنظيم نحو 600 ضبط مخالفة صحية بحمص

حمص-سانا

كثفت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص عمليات الرقابة على الفعاليات التجارية والصناعية في المدينة وفرضت 584 ضبطاً بحق الفعاليات المخالفة للشروط الصحية وعالجت 295 شكاوى أضرار صحية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمجلس الدكتور كفاح عثمان في تصريح لمراسلة سانا أن أغلب الضبوط فرضت لعدم قطع بطاقة صحية للعاملين ولعدم ارتداء لباس العمل مشيراً إلى أن قسطاً وافراً من الضبوط فرض بحق قطاع اللحوم لجهة بيع لحوم مذبوحة خارج المسلخ أو لحوم مفرومة.

ومن الضبوط الأخرى التي فرضتها مديرية الشؤون الصحية وفقاً لعثمان مخالفات لإهمال نظافة وسوء تخزين مواد غذائية وتعريضها للغبار ووضعها ضمن أوعية غير صحية وضبط مواد منتهية الصلاحية.

وحول الشكاوى التي عالجتها المديرية ذكر عثمان أنه تم تلقي شكاوى من مواطنين حول تربية بعض الأفراد للطيور ضمن دور السكن وإصدار أصوات مزعجة حيث تم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالفين.

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