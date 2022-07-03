مديرية نقل الرقة تباشر إجراءات الفحص الفني للمركبات في ريف المحافظة الشرقي المحرر

الرقة-سانا

باشرت مديرية نقل الرقة إجراء الفحص الفني للمركبات الثقيلة والزراعية والأشغال بريف الرقة الشرقي المحرر.

وأوضح مدير النقل المهندس خلف الحمود في تصريح لمراسل سانا أن اللجنة المكلفة بدأت اليوم بإجراء الفحص الفني للمركبات في ناحية السبخة ثم سيجرى في البوحمد ومعدان ثم معبر شنان حتى الانتهاء من فحص كل الآليات.

ونوه عدد من أصحاب السيارات في تصريحات لـ سانا بالتسهيلات التي تقدمها مديرية النقل لاستكمال أوراقهم وإجراء الفحص الفني لآلياتهم في مناطق ريف الرقة المحرر الأمر الذي خفف عنهم عناء السفر والتكاليف المادية التي كانت تترتب عليهم عند اجراء هذه الأوراق في محافظات أخرى.

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