تنظيم 8 ضبوط تموينية وإحالة أصحابها للقضاء بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء خلال الأسبوع الماضي 8 ضبوط تموينية لمخالفات مرتكبة مع إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة توزعت بواقع ضبطين لمحطتي وقود بريف المحافظة للتصرف غير المشروع بالاحتياطي من مادتي البنزين والمازوت وضبط لمعتمد خبز لتصرف غير مشروع بالمادة مع فرض غرامة عليه بمبلغ 24 مليون ليرة سورية وضبطين لتقاضي أجور زائدة لوسائل نقل ومثلهما جراء عدم تقديم فواتير من محال تجارية وضبط لنقص بوزن معايرة قبان أرضي في إحدى الأسواق.

ولفت طربيه إلى الاستمرار بتسيير الدوريات على أسواق المحافظة لضبط المخالفات المرتكبة مع تكثيفها خلال الأسبوع الحالي قبيل عيد الأضحى المبارك إضافة للاستمرار بتلقي الشكاوى الهاتفية والخطية ومعالجتها أصولاً.

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