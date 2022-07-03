أكثر من 24 ألف خدمة قدمتها مديرية السجل المؤقت بدمشق منذ بداية العام

دمشق-سانا

قدمت مديرية السجل المؤقت أكثر من 24 ألفاً و500 خدمة متنوعة بين استخراج قيود عقارية وتوثيق عقود بيع ومطابقة قيود وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق نوري سلمان بين في تصريح لـ سانا أن الخدمات المقدمة منذ بداية العام وحتى الثلاثين من حزيران الماضي شملت استخراج 13538 قيداً عقارياً و3939 صورة مصدقة عن سندات ملكية و892 بيان نفي ملكية أو إثبات ملكية و241 بيان تسلسل مالكين إضافة لتوثيق 2527 عقد بيع هبة وشراء وفراغ بحكم محكمة وإشارات حجز بكل أنواعها و3437 مطابقة لقيود عقارية.

وأوضح سلمان أن جميع المعاملات تؤرشف إلكترونياً ويتم العمل على إحداث صندوق لدفع الإرساليات في المديرية اختصاراً للوقت والجهد على المواطنين.

وأشار سلمان إلى أن الخدمات التي تقدمها المديرية تشمل بيان تسلسل مالكين وطلب قيد عقاري وبيان ملكية بالفهرس الهجائي ومطابقة قيد عقاري وصورة مصدقة عن عقد التمليك وذلك في مركز خدمة المواطن بمبنى السجل المؤقت في بناء مديرية صحة دمشق بالسبع بحرات.

فراس صافي

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