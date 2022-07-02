فقدان العشرات من طاقم سفينة بعد غرقها في بحر الصين الجنوبي

بكين- سانا

فقد 20 شخصاً من طاقم سفينة بعد غرقها قبالة هونغ كونغ في بحر الصين الجنوبي جراء تعرضها لعاصفة استوائية شديدة وأمواج قوية.

ونقلت أسوشييتد برس عن خدمات الإنقاذ في هونغ كونغ قولها في بيان اليوم :إن “العاصفة الاستوائية الشديدة تشابا تسببت في انشطار سفينة إلى نصفين وغرقها بسرعة كبيرة واختفاء عشرين فرداً من طاقمها المكون من 30 شخصاً” مشيرة إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم ونقلهم إلى بر الأمان في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأضافت خدمات الإنقاذ أنه تم إرسال أربع طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ لافتة إلى أن الظروف الجوية السيئة عرقلت عملية الإنقاذ وتسببت بحدوث أزمة في البلاد أيضاً حيث أجبرت العاصفة الشركات على الإغلاق وتوقفت خدمات النقل العام.

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