شركات الطيران الأمريكية تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب نقص طواقمها

واشنطن-سانا

ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات الجوية بسبب نقص طواقمها وفقا للموقع الإلكتروني “فلايتاوار” المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الموقع قوله في بيان: أنه “تم إلغاء نحو 600 رحلة في حين تأخرت أكثر من 2100 رحلة أخرى وكان الوضع أكثر سوءاً يوم أمس حيث تم إلغاء 3060 رحلة وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى” موضحاً أن الشركات قامت بإلغاء الرحلات الجوية لأنها أصبحت تعمل بعديد طواقم أقل بنسبة 15 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.

بدورها أكدت شركات الطيران الأمريكية أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم علماً بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلص بسبب تدابير احتواء فيروس كورونا.

بدوره أكد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيغيغ في تغريدة على تويتر أن من حق المسافرين استرداد قيمة تذاكر السفر في حال إلغاء الرحلات.

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