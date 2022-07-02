قوات نظام كييف تستهدف قطاراً محملاً بالمواد الغذائية في زابوروجيا

موسكو-سانا

استهدفت قوات نظام كييف اليوم قطاراً محملاً بالمواد الغذائية في مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن عضو الإدارة العسكرية للمقاطعة فلاديمير روغوف قوله في بيان.. “شن مقاتلو فلاديمير زيلينسكي هجوما إرهابيا آخر في قرية أكيموفكا بالقرب من ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيا ووفقا للمعلومات الأولية تم استهداف قطار شحن محمل بالمواد الغذائية باستخدام قاذف محمول على الكتف”.

وأشار روغوف إلى أن عصابات كييف تحاول تخريب ومنع استتباب الوضع في الأراضي المحررة.

وكان الجيش الروسي حرر منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا بأكملها وجزءا من آزوف بمنطقة زابوروجيه خلال عمليته العسكرية الخاصة لحماية دونباس حيث تم تشكيل إدارات عسكرية ومدنية في هذه المناطق.

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