القوات الروسية وقوات لوغانسك تسيطر على مدينة ليسيتشانسك

لوغانسك-سانا

سيطرت القوات الروسية وقوات لوغانسك على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية: أنه “أثناء انسحاب نازيي قوات كييف من المدينة فجروا ودمروا بعض المباني الإدارية المهمة بما فيها مبنى المحافظة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن القوات الروسية وقوات لوغانسك دخلت مدينة ليسيتشانسك وخلال الأيام الثلاثة الماضية تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين كما سيطرت على منطقة توبوليفكا السكنية.

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