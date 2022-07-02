لوكاشينكو: أوروبا الغربية تربي وحشاً في أوكرانيا

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن دول أوروبا الغربية تتطلع بعين جشعة إلى المناطق الحدودية بين بيلاروس وأوكرانيا وتربي وحشاً في كييف.

ونقل موقع قناة آر تي عن لوكاشينكو قوله في تصريح اليوم “إن أوروبا الغربية المتحضرة تقف وراء هذه العمليات وهي التي قامت في البداية بتربية وحش يدعى ألمانيا الفاشية وبعد ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة ألقت بنفسها في أحضان أولئك الذين أرادت بشدة حتى وقت قريب هزيمتهم”.

وأضاف لوكاشينكو “إن التاريخ يعيد نفسه.. إنهم يربون الوحش في أوكرانيا”.

وكان لوكاشينكو أشار في وقت سابق إلى أن مينسك وموسكو لم تردا بعد بشكل مماثل على النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس في حين أعلن في نيسان الماضي أن بلاده تعتزم المضي قدماً في تعاونها مع روسيا لهزيمة الغرب.

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