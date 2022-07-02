الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شمال القطاع أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه رعاة الأغنام الفلسطينيين شرق بلدة جباليا وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد يومياً إطلاق النار والغاز اتجاه رعاة الأغنام والمزارعين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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