إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات ملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب عن دمشق

دمشق-سانا

أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في دمشق القاضي ميمون عز الدين إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات ملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن قطاع ب.

وبين القاضي عز الدين في تصريح لـ سانا أنه تم الانتهاء من عملية التصويت في جميع المراكز الانتخابية وبدأت لجان مراكز الانتخاب بعملية فرز الأصوات.

يذكر انه بدأت صباح اليوم انتخابات ملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن قطاع ب حيث توزعت المراكز البالغ عددها 80 مركزاً على كامل مساحة دمشق بينما بلغ عدد المرشحين 17 مرشحاً.

فراس صافي

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