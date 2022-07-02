هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى تدين سياسة الاحتلال بحق الأسرى

بيروت-سانا

أدانت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين اليوم انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والتي أدت لاستشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية مطر في معتقل الدامون.

وقالت الهيئة في بيان “الإهمال المتعمد من قبل العدو وإدارة سجونه لحياة الأسيرة والتي نتج عنه استشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية مطر في سجن الدامون هو الدليل على أنه يمارس ابشع جريمة قتل بدم بارد بحق الأسرى”.

وحذرت الهيئة الكيان الصهيوني وإدارة سجونه من التمادي على حياة الأسرى لأن حياتهم هي حياة الشعب الفلسطيني داعية الجمعيات والمنظمات الإنسانية لفضح الممارسات التعسفية بحق الأسرى ومجددة التأكيد على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحريرهم.

وكان المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد نجار أعلن أن مطر البالغة من العمر 68 عاماً استشهدت صباح اليوم في معتقل الدامون مبيناً أنها كانت تعاني من عدة أمراض وأن مؤسسات الأسرى قدمت أكثر من طلب لسلطات الاحتلال ليسمح لها بمراجعة الطبيب لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.

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