التربية والصحة العالمية تبحثان سبل تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة إيمان الشنقيطي سبل تعزيز آفاق التعاون الصحي بين الجانبين.

وأكد وزير التربية أهمية دعم مديرية الصحة المدرسية بعيادات متنقلة لتأمين الخدمات الصحية في المناطق البعيدة منوهاً بالتعاون بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لجهة الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

بدورها لفتت الشنقيطي إلى أهمية التركيز على تعزيز التعاون في مجال الصحة المدرسية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحماية التلاميذ والطلاب ودعم تطعيم الكوادر التعليمية باللقاح قبل بدء العام الدراسي.

من جانبها بينت مديرة الصحة المدرسية الدكتورة هتون الطواشي أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية شمل جوانب تتعلق بالترصد الوبائي لانتشار فيروس كورونا عبر اعتماد الاختبار السريع للكشف عن الإصابات بالمدارس وإطلاق حملة الصحة النفسية في نيسان الماضي لتدريب كوادر من الصحة المدرسية والإرشاد النفسي لتخفيف القلق الامتحاني لدى الطلاب.

رحاب علي

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