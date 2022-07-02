أضرار بممتلكات الأهالي وشبكات الري والكهرباء.. (سانا) تجول على المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي جنوب طرطوس

طرطوس-سانا

أضرار مادية كبيرة في شبكات الري والكهرباء والممتلكات الزراعية والخاصة للمواطنين خلفها العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الحميدية الواقعة جنوب مدينة طرطوس فجر اليوم وأسفر عن إصابة مواطنين اثنين.

كاميرا سانا جالت في القرى التي طالها العدوان ورصدت حجم الأضرار التي خلفها العدوان حيث بين مدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس محمد محرز لـ سانا أن “العدوان استهدف ثلاث قنوات للري أدى إلى تكسير البيتون والسيفونات في قرية القبيبة ما أدى إلى حدوث أضرار فيها بطول 500 متر إضافة إلى حدوث ضرر بخط اسبستوس بطول 500 متر مع تدمير سكورة الري في قرية الجماسة وتضرر خط الري في منطقة رامة لحا بقطر 250 ملم اسبستوس بشكل كامل”.

وأضاف محرز أن “العدوان أدى إلى حرمان المزارعين من ري أراضيهم حيث تقارب المساحة التي ترويها القنوات الثلاث نحو 100 هكتار” مؤكداً أن “الورشات الفنية باشرت على الفور إعادة تأهيل وإصلاح الاقنية المتضررة جراء هذا العدوان الغاشم لإيصال المياه إلى أراضي المزارعين في حين تقدر الأضرار بنحو 50 مليون ليرة سورية”.

بدوره أشار مدير عام شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في تصريح مماثل إلى أن “أضراراً كبيرة لحقت بالشبكة الكهربائية وأعمدة التوتر وأمراس نقل الكهرباء” مضيفاً أن “الورشات التابعة للشركة توجهت على الفور إلى الأماكن الثلاثة المستهدفة لمعاينة الأضرار وباشرت إعادة نصب أبراج جديدة ومد شبكات أخرى بدلاً من الشبكات المتضررة”.

علي رحمون من سكان قرية القبيبة الذي تعرض لكسر في قدمه ورضوض بجسده تحدث عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بأرضه الزراعية والبيوت المحمية الخمسة الموجودة فيها إضافة إلى تضرر سطح الغرفة الزراعية الخاصة بحقله وأكد أن “محاولات كيان العدو لن تنال من عزيمة وصمود الشعب السوري” في حين أوضح ابنه غدير أن “أرضهم الزراعية بمساحتها التي تبلغ 3 دونمات ونصف الدونم والبيوت المحمية الخمسة المزروعة بمحصول الباذنجان هي مصدر رزق العائلة الوحيد الذي تعتاش منه وخصوصاً أن المحصول في بدايته ولم يعط ثماره بعد”.

وقال حسن صبح من ذات القرية: إن العدوان الذي استهدف جوار منزله أدى إلى تضرر بئرين يملكهما وغاطستي الماء فيهما إضافة إلى تضرر سطح وجدران منزله وبعض الأثاث الموجود فيه.

علاء إبراهيم من سكان قرية الجماسة ويشرف على مدجنتين بالقرية أوضح أن خسارته الشخصية من العدوان هي 52 رأساً من الأغنام ورأسان من الأبقار إضافة إلى المعدات الزراعية الخاصة بأرضه وهي مصدر رزقه الوحيد مشيراً إلى بعض الأضرار بمحصولي الذرة والفستق وشرائح البيوت المحمية لجيرانه من سكان القرية.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع خسائر مادية.

فاطمة حسين

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