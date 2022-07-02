انطلاق مهرجان مسابقات رواد منظمة طلائع البعث التاسع والثلاثين

حماة-سانا

انطلق في محافظة حماة اليوم مهرجان مسابقات رواد منظمة طلائع البعث التاسع والثلاثين على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 طفل وطفلة من مختلف المحافظات وتستمر حتى الخامس من الشهر الجاري.

وأوضح أمين فرع منظمة طلائع البعث في حماة مسعود الياسين في تصريح لمراسل سانا أن اليوم الأول من المهرجان سيخصص للاستقبال والثاني لإجراء مسابقات الرواد والثالث لزيارة المواقع السياحية والمعالم الأثرية في المحافظة فيما ستغادر الوفود الطلائعية محافظة حماة خلال اليوم الرابع عائدين.

وأشار الياسين إلى أن المسابقات ستشمل موضوعات علمية وثقافية وفنية ومسرحية ورياضية.

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