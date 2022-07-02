دير شبيغل: المفوضية الأوروبية ستحدد قريباً موقفها بشأن نقل البضائع لكالينينغراد

برلين-سانا

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية أن المفوضية الأوروبية ستنشر قريباً توضيحات حول مسألة النقل إلى منطقة كالينينغراد من مناطق روسيا مشيرة إلى أن هذه التوضيحات تتلخص في أن موسكو لها الحق في استخدام الترانزيت لجميع البضائع.

وأوضحت المجلة أن المفوضية الأوروبية ستذكر في الوثيقة أنه يمكن لروسيا نقل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينغراد بالكمية التي تم نقلها قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت المجلة إلى أن ليتوانيا التي تفرض قيوداً على عبور البضائع من روسيا إلى المنطقة انتقدت هذا التحرك للمفوضية واعتبرته “بمثابة هزيمة”.

كما اعتبرت دير شبيغل أن تحرك المفوضية الأوروبية سيضع نهاية لخلاف لم يكن فقط مصدر توتر كبير بين موسكو وبروكسل بل كشف أيضاً الخلافات القائمة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد موقف موحد تجاه روسيا.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أكد قبل أيام أن رد روسيا على الحظر المفروض على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد سيكون قاسياً للغاية مشيراً إلى أن هذا التصعيد خيار سيئ وسيعاني منه المواطنون العاديون في ليتوانيا.