صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية (الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية) للدورة الأولى لعام 2022

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية باختصاصاتها الثلاثة “الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية” للدورة الأولى لعام 2022.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت مديرة التعليم المهني في الوزارة المهندسة هزار إسماعيل أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 1604 طلاب من الاختصاصات الثلاثة منها 1096 طالب زراعة و496 طالب بيطرة و12 طالب آلات زراعية فيما بلغت نسبة النجاح 2ر44 بالمئة.

وأوضحت إسماعيل أنه اعتباراً من اليوم الثاني الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولمدة خمسة أيام فقط بما فيها العطل الرسمية يمكن لطلاب الشهادة الثانوية بالاختصاصات الثلاثة الاعتراض على نتائجهم في مادتين على الأكثر.

وأشارت إسماعيل إلى أن الحائز المرتبة الأولى والثانية من الناجحين على مستوى القطر في الاختصاصات الثلاثة السابقة يستفيد من المكافأة الشهرية المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2021 بقيمة 45 ألف ليرة سورية وذلك في الدورة الأولى حصراً.

وأضافت: “يقبل نسبة 3 بالمئة من عدد الناجحين في كل محافظة في كل اختصاص قبولا مباشراً دون مفاضلة في كل من “كلية الزراعة”و”كلية الطب البيطري”و”كلية الهندسة الميكانيكية” حسب الاختصاص وذلك للناجحين في الدورة الأولى حصراً “ونسبة 3 بالمئة التي تليها للدراسة في المعاهد التقانية الزراعية والبيطرية والمكننة الزراعية قبولاً مباشراً دون مفاضلة”.

وأشارت اسماعيل إلى أنه يمكن للطلاب الذكور الأوائل على مستوى المحافظات التقدم للدراسة في “المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية” حسب المفاضلة وحاجة مديرية الحراج لمراقبين حراجيين مبينة أنه يحق لباقي الطلاب الناجحين من الدورتين الأولى والثانية على حد سواء التقدم لمفاضلة المعاهد المتوسطة التي ستعلن عنها لاحقاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفتت إلى أن التسجيل لامتحانات الدورة الثانية 2022 يبدأ اعتباراً من صباح اليوم الثاني الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولغاية يوم الأحد الموافق 17-7-2022 بما فيها العطل الرسمية.

مهران معلا

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