القوات العراقية تطلق عملية أمنية في محافظة ديالي

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى شرق العراق .

ونقل موقع السومرية نيوز عن آمر اللواء 23 بشير العنبكي قوله في بيان إن “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف قضاء خانقين بديالى بحثاً عن إرهابيي تنظيم داعش” مضيفاً إن “العمل جار على متابعة تحركات إرهابيي (داعش) وملاحقتهم وتأمين المنطقة” .

وكان قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي شمال البلاد.

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