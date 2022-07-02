إصابة عسكري لبناني خلال اعتداء على مركز للجيش في طرابلس

بيروت-سانا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح اليوم خلال محاولة اعتداء على مركز للجيش في طرابلس شمال لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان “إن شخصاً حاول اقتحام مركز للجيش في منطقة الريفا في طرابلس حاملاً معه سكيناً وحقيبة وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه أقدم على طعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه فيما أطلق عنصر آخر النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله” .

وأشارت القيادة إلى أن العسكري الجريح نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات كما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency