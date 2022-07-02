الشرطة الإيرانية تضبط أكثر من 1.5 طن مخدرات جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

ضبطت الشرطة الإيرانية أكثر من 5ر1 طن من المخدرات في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن قائد شرطة سيستان وبلوشستان العميد أحمد طاهري قوله اليوم إن شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة تمكنت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي من ضبط تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة سراوان إلى مدينتي خاش وايرانشهر ثم تهريبها إلى مناطق وسط البلاد.

وأوضح طاهري أنه تم ضبط أكثر من طن و671 كيلوغراماً من المخدرات إضافة إلى اعتقال أربعة من أفراد العصابة.

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