احتجاجات على مقتل شاب من أصول أفريقية في ولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن-سانا

تظاهر العشرات في مدينة اكرون بولاية اوهايو الأمريكية احتجاجاً على مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة لارتكابه مخالفة مرورية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قيام الشرطة الأمريكية بقتل الشاب الأسود جايلاند ووكر البالغ من العمر 25 عاماً أثار احتجاجات في مدينة أكرون حيث احتشد المتظاهرون خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

إلى ذلك أوضحت حركة “حياة السود مهمة” على صفحتها في موقع تويتر أن الشرطة اصابت ووكر بـ 60 طلقة بعد فراره من محاولة اعتقال لارتكابه مخالفة مرورية.

ولم تعط الشرطة في اكرون تفاصيل بشأن إطلاق النار لكن وفقاً لوسائل إعلام محلية أطلق ثمانية شرطيين أكثر من 90 رصاصة باتجاه ووكر.

وتندرج جريمة قتل ووكر في إطار الممارسات العنيفة للشرطة الأمريكية بحق المنحدرين من أصول عرقية مختلفة ولا سيما الأفريقية حيث تمتد عنصرية الشرطة في الولايات المتحدة إلى قرابة 400 عام حسب المؤرخين ويتعرض الأمريكيون السود لاعتداءات باتت روتينية سواء في الشوارع أو حتى داخل منازلهم وصولاً إلى حوادث القتل على يد رجال الشرطة والتي غالباً ما يتم تجاهلها أو التستر على فاعليها بما في ذلك جريمة قتل جورج فلويد عام 2020 التي أشعلت احتجاجات مناهضة للعنصرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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