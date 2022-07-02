سياديس: العقوبات الغربية ضد روسيا ضربت الاقتصاد والسياحة في قبرص

نيقوسيا-سانا

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستا سياديس أن العقوبات الغربية ضد روسيا ضربت مجالات الاقتصاد القبرصي وفي مقدمتها السياحة والبنوك وتصدير الخدمات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أناستا سياديس قوله في كلمته أمام المستثمرين الأجانب “إن العقوبات التي فرضناها على المستوى الأوروبي على روسيا كان لها أثر سلبي على الجزيرة القبرصية نظراً لعلاقاتنا مع روسيا في عدة مجالات”.

وأوضح أن حكومته أعدت حزمة جديدة من الحوافز الضريبية لجعل الجزيرة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمهنيين المؤهلين معرباً عن أمله في أن يوافق عليها البرلمان القبرصي الأسبوع المقبل.

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