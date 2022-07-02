روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

موسكو-سانا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم على قرار بانسحاب روسيا من الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه بموجب القرار “أوقفت روسيا مشاركتها في مجموعة التعاون الدولي في مجال المخدرات والإدمان وفي الاتفاقية الجزئية لعام 1990 بشأن إنشاء المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون وكذلك في الاتفاق المفتوح الجزئي لمجلس أوروبا بشأن التنبؤ والوقاية وتقديم المساعدة لدى وقوع الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية”.

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى “الصندوق الأوروبي لدعم إنتاج الأفلام المشتركة وتوزيع المصنفات السينمائية والسمعية البصرية والمرصد السمعي البصري الأوروبي واتفاقية مجلس أوروبا للرياضة”.

بالإضافة إلى ذلك “تم إنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقية الجزئية الموسعة حول المسارات الثقافية لمجلس أوروبا واتفاقية مرصد تدريس التاريخ في أوروبا”.

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