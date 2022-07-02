موسكو: قوات كييف تخطط لاستفزاز في أوديسا بالذخائر العنقودية

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد نظام كييف للقيام باستفزاز في مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا واتهام القوات الروسية بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بالذخائر العنقودية المحظورة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: في أوديسا يعد نظام كييف استفزازا معقداً آخر لاتهام القوات الروسية بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة.

وأفاد بأنه “وفقاً لخطة الإدارة العسكرية لأوديسا ففي حال إطلاق النار من الجانب الروسي على التجمعات الأوكرانية من المخطط التظاهر بإصابة أحد المرافق الاجتماعية حيث تم إعداد ممثلين يصل عددهم إلى 30 شخصاً من المناهضين لروسيا سيلعبون دور القتلى والجرحى”.

وأضاف أنه بعد تصوير الفيديو سيحصل جميع المشاركين في المشاهد المسرحية على مكافأة 500 دولار بينما تم دفع 100 دولار لكل محرض مقدماً مبيناً أنه لتنفيذ الاستفزاز في الفترة من 26 إلى 28 حزيران تم إحضار 20 مراسلاً أجنبياً وموظفين في اليونيسف إلى أوديسا.

وحذر ميزينتسيف من نشر هذه التلفيقات وغيرها عن “الفظائع الروسية” المزعومة التي تفتعلها كييف بدعم من رعاتها الغربيين وتروج لها عبر وسائل الإعلام.

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