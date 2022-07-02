فيفا تعتمد تقنية نصف آلية لكشف التسلل في مونديال 2022

نيون-سانا

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على استخدام تقنية نصف آلية لكشف التسلل خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأوضح فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أن التقنية الجديدة تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية وتسريع إكتشاف التسلل بعد اعتماد حكم الفيديو المساعد (في آيه آر) في مونديا ل روسيا 2018.

وبين الاتحاد أن التقنية الجديدة التي ستستخدم في مونديال 2022 تعتمد على 12 كاميرا موضوعة في سقف الملعب لمراقبة 29 نقطة بيانات لكل لاعب بنحو 50 مرة في الثانية حيث يرسل جهاز استشعار تم وضعه في وسط الكرة البيانات إلى غرفة المشاهدة 500 مرة في الثانية ما يجعل من الممكن تحديد متى يتم لعب الكرة بدقة أكبر بكثير ما يمكن أن تفعله العين البشرية.

ولفت الاتحاد إلى أنه من خلال دمج هذه البيانات واستخدام الذكاءالإصطناعي سيتم إرسال تنبيه إلى حكام الفيديو في كل مرة يتم فيها تسلم الكرة من قبل مهاجم كان في موقف تسلل وقت التمريرة وفي غضون بضع ثوان سيكون الأمر متروكا لهم للتحقق يدويا من لحظة التمريرة وكذلك خط التسلل قبل إبلاغ الحكم الرئيسي الذي سيتخذ القرار النهائي.

ووفقاً للاتحاد الدولي سيتم بعد ذلك تحويل الصور إلى رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن عرضها على الشاشة الكبيرة داخل الملعب من أجل السماح للجماهير داخل الملعب فهم قرارات التحكيم بشكل أفضل.

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