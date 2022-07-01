ذهبية لسورية في فروسية قفز الحواجز للفرق في دورة المتوسط

الجزائر-سانا

حقق منتخب سورية لقفز الحواجز الميدالية الذهبية للفرق في دورة البحر المتوسط المقامة حالياً في مدينة وهران الجزائرية.

وتقدم منتخبنا المؤلف من الفرسان شادي غريب وأحمد حمشو وليث علي وعمرو حمشو على منتخبات أوروبية وأفريقية وآسيوية مؤكدين أن فرسان سورية رقم صعب في المحافل الدولية.

وهذه هي المرة الثانية بتاريخ دورة البحر المتوسط التي تحصد فيها فروسيتنا ميدالية بمنافسات الفرق حيث كانت الميدالية الأولى هي فضية الدورة العاشرة التي استضافتها اللاذقية عام 1987.

ويشارك منتخبنا في منافسات الفردي في وقت لاحق.

محمد الخاطر