قوات لوغانسك تعلن تحرير بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تحرير بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا وتكبيد قوات كييف والنازيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن القيادة العامة لجمهورية لوغانسك الشعبية قولها في بيان إن “قوات لوغانسك قامت بطرد النازيين الأوكرانيين من بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا” مشيراً إلى إن “القوات المتحالفة مستمرة بالهجوم وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”.

وكانت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم القضاء على 38 جنديا اوكرانيا وتدمير اليات عسكرية أوكرانية.

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