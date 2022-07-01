مبادرة رياضية ترفيهية ضمن برنامج (حلمي) للأطفال بالسويداء

السويداء-سانا

أطلقت جمعية أطفال الغد بالسويداء اليوم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لفرع الإتحاد الرياضي ونادي العربي مبادرة ترفيهية رياضية ضمن برنامج حلمي وذلك على ملاعب كرة السلة المكشوفة في مدينة المزرعة الرياضية.

وتضمنت المبادرة التي أقيمت بإشراف مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل تحت شعار ( حقي أن أتعلم حقي أن ألعب) مجموعة من الألعاب الصغيرة و المسابقات شارك بها نحو 100 طفل .

وذكر مدير الشؤون الإجتماعية والعمل بالسويداء المهندس ( سامر بحصاص) في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تكتسب أهمية لإدخال البهجة إلى نفوسهم ونشر المحبة و تعزيز التماسك الإجتماعي وخاصة في ضوء تواجد الأهالي بالفعالية التي تعكس بالوقت ذاته التشاركية بالعمل بين الجمعيات الأهلية ومنظمة الاتحاد الرياضي .

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لفرع الإتحاد الرياضي بالسويداء ( ناصر النجار )الى أن الإتحاد الرياضي يشجع مبادرات كهذه كونها تقرب الأطفال من الجانب الرياضي و تعزز مهاراتهم مبديا جاهزية اللجنة التنفيذية للتعاون مع مختلف الجمعيات الأهلية لتقديم مختلف الصالات والملاعب في سبيل التعاون الذي يخدم العمل الجماعي الهادف.

بدورها أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية (ربى الذياب) أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة مبادرات لبرنامج حلمي و تهدف لتنمية مهارات و قدرات الأطفال الفنية والرياضية وانتقاء الموهوبين منهم و ضمهم للبرنامج بهدف الإهتمام بهم ورعايتهم وخاصة أنه سبق للجمعية في إطار مذكرة تفاهم العام الدراسي الفائت مع وزارة التربية توزيع مستلزمات رياضية على عدد من المدارس و تأهيل ملعب كرة سلة في واحدة منها و إقامة فعالية خاصة برياضة الدراجات بهدف تشجيع ركوبها.

يذكر أن جمعية أطفال الغد بالسويداء أشهرت عام 2019 وتعنى بتنمية قدرات الأطفال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وصقل مواهبهم بإشراف مختصين.

عمر الطويل

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