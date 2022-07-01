من لقاء منتخبنا الوطني بكرة السلة مع نظيره البحريني في تصفيات كأس العالم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تلوبيردي: أهمية الاجتماعات المتعلقة بسورية بصيغة أستانا في تزايد
2022-07-01
بمشاركة سورية.. المنتدى الحضري الحادي عشر يختتم أعماله في بولندا
2022-06-30
دشتي: نفاق دول تحالف العدوان على سورية يلحق الضرر بمصداقية القانون الدولي
2022-06-30
سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ.. توقيع اتفاقيتي تعاون مع موسكو
2022-06-30
انطلاق عمل مجلس الأعمال الأسترالي السوري في سيدني
2022-06-30
تخت روانجي: من حق سورية الدفاع عن نفسها حفاظاً على سيادتها وسلامة أراضيها
2022-06-30
صباغ: سورية مصممة على تذليل العقبات أمام عودة المهجرين.. العدوان الإسرائيلي وجرائم الإرهاب وتواجد القوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية هو لإطالة أمد الفوضى
2022-06-29
محليات
الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-07-01
هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية… حركة نزوح للمدنيين من مناطق خفض التصعيد في إدلب باتجاه حلب
2022-07-01
أنشطة وفعاليات بيئية توعوية في معرض الزهور
2022-07-01
إخماد حريق ضمن سيارة تكسي على أوتوستراد المزة بدمشق
2022-07-01
إخماد حريق في مستودع للصوف بحي المزارب في حماة
2022-07-01
حيز لافت لمنتجات المرأة الريفية ودور الأيتام بمعرض الزهور
2022-07-01
ضبط محطة محروقات ووسائط نقل مخالفة بريف دمشق
2022-07-01
رياضة
التشيكية بوزكوفا تبلغ الدور الرابع من بطولة ويمبلدون
2022-07-01
منتخبنا الوطني بكرة السلة يخسر أمام منتخب البحرين في افتتاح النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم
2022-07-01
الأمريكي تيافوي إلى دور الـ 16 في بطولة ويمبلدون
2022-07-01
مجد غزال أمام تحد جديد في مسابقة الوثب العالي في دورة المتوسط
2022-07-01
رياضة الجمباز في نادي شهبا.. توسع بقاعدة ممارستها وبطولات رغم الصعوبات
2022-07-01
الإعلان عن القائمة النهائية للاعبي منتخبنا السلوي المشاركين أمام منتخب البحرين
2022-07-01
نادال يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون
2022-07-01
اقتصاد
آسيا وإفريقيا الوجهة البديلة لروسيا في سوق الطاقة.. والصين والهند أكبر أسواقها
2022-07-01
انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل بداية قاتمة للنصف الثاني من العام
2022-07-01
التضخم يسجل أعلى مستوياته في أوروبا في حزيران
2022-07-01
تراجع أسعار النفط
2022-07-01
زراعة السويداء: أكثر من 54 ألف طن تقديرات إنتاج موسم العنب الحالي
2022-07-01
مساعد شولتز: التخلي السريع عن الغاز الروسي سيؤدي إلى ركود خطير في أوروبا
2022-07-01
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع إلى أعلى قيمة 21036.6 نقطة
2022-06-30
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الشريط الأخباري
هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية… حركة نزوح للمدنيين من مناطق خفض التصعيد في إدلب باتجاه حلب
حاجز للجيش يطرد رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة
إعادة تشغيل 23 بئراً لمياه الشرب بعد صيانتها في السويداء
إنجاز 75 بالمئة من أعمال تأهيل رحبة (عين التل) للنقل الداخلي بحلب
الإعلان عن القائمة النهائية للاعبي منتخبنا السلوي المشاركين أمام منتخب البحرين
من لقاء منتخبنا الوطني بكرة السلة مع نظيره البحريني في تصفيات كأس العالم
2022-07-01
منتخبنا الوطني بكرة السلة
2022-07-01
mohamad
سابق
منتخبنا الوطني بكرة السلة يخسر أمام منتخب البحرين في افتتاح النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم
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التشيكية بوزكوفا تبلغ الدور الرابع من بطولة ويمبلدون
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