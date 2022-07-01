الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء لتصل إلى 50 كم في الساعة بينما تكون جنوبية غربية على المنطقة الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…