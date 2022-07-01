التضخم يسجل أعلى مستوياته في أوروبا في حزيران

بروكسل-سانا

سجل التضخم في أوروبا مستوى قياسياً جديداً الشهر الماضي في ظل الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو وسط مخاوف من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ونقلت فرانس برس عن مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” قوله اليوم: إن نسبة التضخم في دول اليورو الـ 19 بلغت في حزيران الماضي 8.6 في المئة بوتيرة سنوية بعدما سجلت 7.4 بالمئة في نيسان الماضي و8.1 بالمئة في أيار الماضي وهي أعلى أرقام يسجلها “يوروستات” منذ بدء صدور المؤشر في كانون الثاني 1997.

وأكد فيليب ويشتر رئيس قسم الاقتصاد في شركة أوستروم لإدارة الأصول أن الأوروبيين يعانون زيادة أسعار الحبوب والزيوت المستخدمة في المنتجات المصنعة.

ولا يزال التضخم يطال بصورة أولية قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وغاز وغيرها إذ ارتفع هذا المكون من مؤشر الأسعار بنسبة 41.9 بالمئة بوتيرة سنوية في حزيران الماضي بعد أن سجل 39.1 بالمئة في أيار.

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