أنشطة وفعاليات بيئية توعوية في معرض الزهور

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الزهور بدورته الـ 42 تنفذ مديرية البيئة في محافظة دمشق مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية بهدف التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وفي هذا الصدد خصصت المديرية ركناً ضمن جناحها لعرض منتجات مصنوعة من مخلفات البيئة عبر إعادة التدوير كالكرتون والأوراق والمواد البلاستيكية وركناً للأعمال اليدوية والرسم والأشغال المخصصة للأطفال وآخر يهتم بتوعية الأطفال حول كيفية الزراعة وأهميتها إضافة إلى ركن مخصص لتعليمهم بعض الحرف التراثية كالغزل على النول إلى جانب مسابقات ومحاضرات بيئية توعوية وذلك حسب المهندس هادي الشيخ حسن عواد مدير البيئة في محافظة دمشق.

ولفت عواد لمراسلة سانا إلى أن الهدف من تنفيذ هذه الفعاليات تشجيع الأطفال على الاهتمام بالبيئة وحمايتها وذلك من خلال برنامج توعوي موسع يشمل مجموعة من الأنشطة الموجهة للأطفال وأهاليهم للإسهام بدرء الخطر عن الطبيعة والبيئة والاستفادة من المخلفات ضمن برنامج إعادة التدوير.

بدورها أشارت ميرفت حج علي المشرفة على النادي البيئي في مديرية البيئة إلى العمل على تعزيز الوعي حول المفاهيم البيئية لكل مرتادي الجناح ولا سيما الأطفال الذين يمضون يومياً ساعات طويلة في الرسم وممارسة الأنشطة البيئية المختلفة ما يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم وتعلم أشياء جديدة كالاستفادة من الأوراق والكرتون في تصنيع أشياء مفيدة عبر إعادة التدوير.

وأشارت إحدى الزائرات وهي أم لطفلين إلى أنها تزور المعرض برفقة أبنائها رند وزينب واستوقفها جناح البيئة نظراً للفعاليات الغنية والمتنوعة فيه لافتة إلى أن أطفالها مارسوا هواياتهم في الرسم والتلوين حيث رسموا لوحات عدة كتبوا عليها عبارات تشجع الحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن معرض الزهور يقام بالتعاون بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق على أرض حديقة تشرين في الفترة الممتدة بين الـ 22 من حزيران الماضي والـ 9 من تموز الجاري.

سكينة محمد

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